Грузія скасувала тюремне покарання за посів коноплі для особистого користування

Конституційний суд Грузії визнав неконституційною норму, відповідно до якої посів або вирощування малої кількості марихуани для особистого користування є кримінальним злочином.

Як говориться в повідомленні на сайті Конституційного суду, таке рішення прийнято на підставі звернення групи громадян Грузії, які внесли позови проти грузинського парламенту, вимагаючи визнати неконституційними кілька норм Кримінального кодексу, що стосуються вирощування конопель для особистого користування.

Громадяни оскаржували норми, згідно з якими позбавленням волі карається посів, вирощування або культивування 63,73 грамів, 150,72 грамів і 265,49 грамів конопель, що частково було задоволено судом, який окремо оцінив зазначені дози і небезпеку, яку вони можуть представляти.

Конституційний суд ухвалив, що "у випадку з 63,73 і 150,72 грамами конопель небезпека збуту наркотичних речовин відсутня, оскільки ця кількість конопель може застосовуватися тільки для особистого користування". Що стосується кримінального покарання за посів і вирощування 265,49 грамів конопель, воно залишилося в силі, так як в цьому випадку існує загроза поширення наркотиків, хоча, суд вважає, що "конкретна міра покарання - позбавлення волі від 6 до 12 років є явно непропорційною".

Останнім часом в Грузії активізувалася громадська кампанія з вимогою декриміналізації наркотиків, все частіше стали проводитися акції з вимогою скасування кримінальної відповідальності за вживання марихуани та інших наркотиків.

Як повідомлялося, 16 червня парламент Грузії затвердив зміни в закон "Про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та наркологічну допомогу", а також до супутніх нормативних актів, відповідно до яких значно лібералізовано існуючу в країні наркополітику.

Згідно з офіційними даними, в Грузії на кожні 10 тис. осіб припадає 29 наркоманів, з них лише мала частина (11,5%) проходить лікування. Найпоширенішим наркотиком є ​​марихуана - її вживає 63,9% від загального числа наркоманів.