Події

20:09 15.07.2017

Німецькі винищувачі супроводжували пасажирський літак з Хургади в ФРН

Два німецькі винищувачі вилетіли для супроводу пасажирського літака з Хургади в ФРН, повідомляє Spiegel.

Уточнюється, що міра була прийнята після того, як німецька служба безпеки втратила зв'язок з лайнером.

За даними видання, зв'язок було відновлено ще до того, як винищувачі наздогнали літак.

Раніше повідомлялося, що в результаті нападу невідомого з ножем на людей на пляжі в Хургаді загинули два туристи з Німеччини. Поранення отримали чотири людини.

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Інтерфакс-Україна
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