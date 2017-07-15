Події

21:00 15.07.2017

У Фінляндії заборонили носити військову форму без відзнак

У Фінляндії військових груп без розпізнавальних знаків

У Фінляндії в суботу вступили в силу зміни законів про територіальне спостереженні і кримінального законодавства, що стосуються військових без розпізнавальних знаків.

Фінській владі тепер дозволено діяти більш ефективно в тих випадках, коли безпеці в країні загрожує група військових без розпізнавальних знаків, повідомив в суботу портал телерадіомовлення Yle.

Під групою військових без знаків розпізнавання маються на увазі військові, які діють або прямо в інтересах іноземної держави, або від її імені, або за згодою цієї держави. Ці військові організовані, оснащені або озброєні.

Закон передбачає для таких груп абсолютну заборону на в'їзд в країну і перебування в країні. Порушення заборони каратиметься відповідно до Кримінального кодексу.

"Таких військових називають "зеленими чоловічками" і цей термін відсилає до зеленої форми в російській армії без розпізнавальних знаків, яка використовувалася на Україні", - зазначає портал.

У міністерстві оборони метою змін називають забезпечення територіальної недоторканності Фінляндії, кращу відповідність ситуації, що змінилася в світі і надання можливості реагувати на нові загрози.

Президент Фінляндії Саулі Ніністе (Sauli Niinisto) підписав зміни в законодавстві в минулий понеділок.

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