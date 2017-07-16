Сенат відклав голосування по Obamacare через операцію на оці Маккейна

Сенат США вирішив відкласти голосування з питання скасування реформи охорони здоров'я екс-президента США Барака Обами, відомої як Obamacare, через постопераційну реабілітацію республіканського сенатора Джона Маккейна. Про це заявив лідер республіканців Мітч Макконнелл, передає Reutets.

"Поки Джон поправляється, Сенат продовжить роботу з питань законодавства і щодо законодавчих ініціатив і відкладе розгляд закону", - сказав він.

Як зазначає Reutets, Маккейну була зроблена операція з видалення п'ятисантиметрового згустку крові над лівим оком. За даними агентства, вона була проведена через брову сенатора. Представник Маккейна заявив, що сенатор залишиться в штаті Арізона на тиждень.

Реформу охорони здоров'я Барак Обама провів через Конгрес в 2010 році, в якому, на той момент, більшість місць займали демократи. Скасування Obamacare входить до передвиборних обіцянок чинного президента Дональда Трампа. В травні 2017 року палата представників конгресу США проголосувала за скасування реформи охорони здоров'я Обами. Як вважають демократи, в разі скасування Obamacare медичної допомоги позбудуться малозабезпечені американці і люди з діагностованими захворюваннями.

У Бюджетному управлінні Конгресу заявляли, що до 2026 року 24 млн американських громадян залишаться без страховки, якщо Obamacare буде скасована. У той же час США вдасться заощадити $ 337 млрд, відзначали у відомстві. У травні Обама виступив із захистом своєї реформи і закликав Конгрес бути "політичні сміливими" і не скасовувати закон.