Події

08:10 16.07.2017

Помер актор Володимир Толоконников, виконавець ролі Шарикова в "Собачому серці"

У Москві на 75-му році життя помер казахський актор Володимир Толоконников, повідомили "Інтерфаксу" друзі сім'ї актора.

"Напередодні він добре себе почував. Знімався в кіно "СуперБоброви-2". А в суботу ввечері ось помер. Така трагедія", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ховати Толоконникова будуть на Троєкуровському кладовищі в Москві. Відспівування пройде в Стрітенському монастирі.

Толоконников - радянський і казахський актор театру і кіно, заслужений артист Казахської РСР. Найбільш відома його роль - Поліграф Шариков з фільму Володимира Бортка "Собаче серце".

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