Події

14:40 16.07.2017

Понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки планують поставити в ЗСУ цього року

Відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних сил України потреб, у 2017 році заплановано поставити у війська понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки, заявив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук.

Як повідомляє прес-служба Міноборони України, заступник голови оборонного відомства зазначив, що передбачається також закупити нові і модернізовані зразки ОВТ, зокрема від державного концерну "Укроборонпром" та інших підприємств.

"Прийнято на озброєння 10 зразків озброєння і військової техніки. Ремонтно-відновні підрозділи Збройних сил відновили понад 6,4 тис. одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив О.Шевчук.

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