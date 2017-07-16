Всі необхідні складні рішення Кабмін приймає одноголосно

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що всі необхідні складні рішення Кабінет міністрів України приймає одноголосно.

"Найважливіше, щоб уряд став командою, яка може приймати монолітні рішення. Хочу вам сказати сьогодні, що всі складні рішення, які нам необхідно приймати, ми приймаємо одноголосно і я вдячний колегам за це", - сказав він в ефірі "112 Україна" в неділю.

В.Гройсман зазначив, що прогрес в одних сферах краще, ніж в інших, але він, як прем'єр, намагається створити умови для реалізації кожного міністра.

За його словами, формування уряду без політичної складової неможливо, оскільки коаліція Верховної Ради формує уряд, при цьому коаліція повинна формувати професійну команду міністрів.