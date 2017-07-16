Реформи в Україні повинні проводити українці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що реформи в Україні повинні проводити громадяни України, але не виключає залучення іноземних фахівців.

"Я вважаю, що Україну повинні будувати українці, і я глибоко в цьому переконаний, зараз навіть більше. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які відомі, але за великим рахунком ми повинні побудувати свій будинок самостійно", - сказав він в ефірі "112 Україна" в неділю.

В.Гройсман зазначив, що на певному етапі в Україні зловживали залученням іноземних фахівців.