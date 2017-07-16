Події

20:08 16.07.2017

Реформи в Україні повинні проводити українці

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що реформи в Україні повинні проводити громадяни України, але не виключає залучення іноземних фахівців.

"Я вважаю, що Україну повинні будувати українці, і я глибоко в цьому переконаний, зараз навіть більше. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які відомі, але за великим рахунком ми повинні побудувати свій будинок самостійно", - сказав він в ефірі "112 Україна" в неділю.

В.Гройсман зазначив, що на певному етапі в Україні зловживали залученням іноземних фахівців.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ада Роговцева відзначає 80-річний ювілей

Померла французька письменниця, автор книг про Анжеліку

Один боєць загинув, ще одного поранено в результаті 26 обстрілів з боку бойовиків

Нардепи від "Оппоблока" зберуть заставу за Добкіна

На Авдіївському напрямку, де було поранено Дейдея, у п’ятницю не стріляли

ОСТАННЄ

Світова спільнота занепокоєна долею вдови Лю Сяобо

США вимагають від Ірану звільнити всіх іноземців

Гройсман не має наміру йти у президенти на наступних виборах

Гройсман хотів би "план Маршалла" для прискорення розвитку України

Головну роль в серіалі "Доктор Хто" вперше виконає жінка

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать туфли мужские на price.ua
РЕКЛАМА