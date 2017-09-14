Події

20:33 14.09.2017

Україна зацікавлена ​​в активізації співпраці з ЄБРР і збільшенні спільних проектів

Український уряд готовий використовувати вікно можливостей для реалізації спільних проектів з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляє в четвер прес-служба Кабінету міністрів, В.Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті підкреслив, що взаємодія українського уряду з ЄБРР - надзвичайно активна, а інтенсивність переговорів свідчить про підвищену увагу до України, тому уряд готовий використовувати це вікно можливостей для реалізації спільних проектів та продовження реформ.

"Ми зацікавлені в активізації співпраці і збільшенні обсягів і кількості проектів, які можуть бути реалізовані в Україні", - сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що вже на наступному тижні Верховна Рада розгляне пакети законопроектів щодо судової реформи та змін до пенсійної системи.

Також, за його словами, актуальним є розгляд парламентом законопроекту по приватизації, який був розроблений спільно з фахівцями ЄБРР і містить якісно нові підходи до продажу державних активів і принципи захисту прав інвесторів.

"Питання непрості, але це ті сфери, де ми можемо отримати успіх", - сказав В.Гройсман.

Прем'єр також пообіцяв, що в п'ятницю, 15 вересня, Кабмін внесе до парламенту проект державного бюджету на 2018 рік. "І це вже вдруге, коли уряд вносить проект бюджету з чітким дотриманням термінів, визначених законодавством", - сказав прем'єр.

У свою чергу С.Чакрабарті зазначив, що повернення України до економічного зростання - це дуже хороший знак. "Думаю, що це дуже хороша новина. Ще багато чого треба зробити і пройти довгий шлях до відновлення, але Україна рухається (цим шляхом)", - сказав С.Чакрабарті.

За його словами, Україна залишається в числі країн - найбільших об'єктів інвестування ЄБРР, і керівництво Банку розраховує на успішну реалізацію низки вже розпочатих спільних проектів - в приватному секторі, в газовій сфері, сфері муніципального та залізничного транспорту, а також в сфері реформування великих державних компаній.

"Ми віримо в Україну як один з наших найбільших ринків. Це є потужним сигналом для інших інвесторів", - сказав С.Чакрабарті.

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