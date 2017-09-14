Президент пообіцяв бізнесу зупинити "маски-шоу" за умови добровільного передання документів

Президент України Петро Порошенко обіцяє бізнесу припинити необґрунтовані обшуки правоохоронцями за умови готовності підозрюваних добровільно віддавати необхідні документи, повідомив президент ІГ "Універ" Тарас Козак за підсумками тригодинної зустрічі глави держави, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і генпрокурора Юрія Луценка з бізнес- асоціаціями.

"Стоп "маски-шоу". Більше такого не буде, якщо бізнес добровільно віддає документи", - розповів Т.Козак про одну з основних обіцянок влади на зустрічі на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, відкрито оперативну лінію Служби безпеки України (СБУ) для скарг на незаконні дії силовиків та рейдерські захоплення.

Т.Козак додав, що парламентський податковий комітет на чолі з Ніною Южаніною терміново розробить новий законопроект про Службу фінансових розслідувань, щоб прийняти його до кінця цього року, а з другого кварталу 2018 запустити цю службу, одночасно скасувавши право всіх інших силовиків перевіряти бізнес.

Учасник зустрічі зазначив, що на її відкритті глави трьох асоціацією - Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), Американської торгової палати (АТП) і Союзу українських підприємців (СУП) "усі як один назвали головною проблемою бізнесу свавілля силовиків і попросили конкретних рішень".

Президент ІГ "Універ" зазначив, що Ю.Луценко у відповідь на це сказав, що в країні 200 тис. правоохоронців і всіх їх проконтролювати не можна, однак стосовно трьох тисяч з них вже є кримінальні провадження.

Серед інших новин зустрічі її учасник виділив неможливість впровадження законопроекту про податок на розподілений капітал з 2018 року через категоричні заперечення МВФ, збереження спрощеної системи оподаткування без змін, обіцянки дерегуляції, приватизації, валютної лібералізації та захисту прав кредитора.

"Мої стримано обнадійливі враження від зустрічі під кінець висловив президент такою фразою:"Додік може все. Але не все одразу!" Надія є", - підсумував Т.Козак.

Модератором зустрічі виступав секретар Націнвестради, екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін, у ній також брали участь профільні міністри, керівники СБУ та Нацполіції.

"Головним питанням, що вимагає негайного врегулювання, бізнес практично одноголосно назвав методи роботи силових органів. Генеральний прокурор Ю.Луценко запевнив присутніх, що тримає ситуацію під контролем і готовий йти назустріч інвесторам", - коротко описав основні підсумки засідання Б.Ложкін.

Він зазначив, що як секретар Націнвестради, комунікаційного майданчика між бізнесом і владою, розраховує, що за підсумками зустрічі буде прийнято низку рішень, що нададуть можливість суттєво і системно поліпшити умови ведення бізнесу в Україні.

Національна інвестиційна рада - дорадчий орган при президентові України. Головою ради є президент Петро Порошенко, секретарем - Б.Ложкін, главою офісу - Юлія Кузнєцова. Мета роботи ради - розбудова ефективного діалогу між бізнесом і владою. Зараз персональний склад ради перебуває на етапі затвердження, офіс ради працює з початку 2017 року.