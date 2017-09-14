США ввели санкції проти двох українських авіакомпаній

Мінфін США ввів економічні санкції проти двох українських авіакомпаній, що базуються в Києві: Dart Airlines і Khors Air. Про це йдеться в повідомленні відомства, опублікованому на сайті.

Санкції проти українських авіаперевізників були введені за "допомогу підсанкційним іранським і іракським авіакомпаніям через надання їм літаків і послуг".

Так, авіакомпанія Khors передала Caspian Air в лізинг вироблений в США літак разом з як мінімум одним членом екіпажу, а також надала матеріальну підтримку Al-Naser Airlines через лізинг окремого повітряного судна, йдеться в повідомленні Мінфіну. За ті ж послуги, надані Caspian Air і Al-Naser Airlines, під санкції підпала і Dart Airlines.

Крім того, Khors продала кілька літаків іранської Mahan Air, отримавши за це "мільйони доларів", стверджує міністерство. Літаки були куплені безпосередньо у виробників.

Caspian Air була внесена до списку санкцій у 2014 році за транспортування бійців "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) і їх озброєння з Ірану до Сирії. Al-Naser Airlines потрапила під санкції за передачу як мінімум восьми Airbus A340 і одного Airbus A320 іншій іранській компанії, що потрапила під санкції за співпрацю з КВІР - Mahan Air.

Введені обмеження заморожують будь-які активи зазначених компаній в США і забороняють вести бізнес з американцями.

Одночасно з цим США внесли до списку санкцій сім громадян Ірану і два підприємства, які Мінфін підозрює в причетності до кібератак і в допомозі в розвитку ядерної програми Тегерана.