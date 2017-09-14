Події

21:27 14.09.2017

США ввели санкції проти двох українських авіакомпаній

Мінфін США ввів економічні санкції проти двох українських авіакомпаній, що базуються в Києві: Dart Airlines і Khors Air. Про це йдеться в повідомленні відомства, опублікованому на сайті.

Санкції проти українських авіаперевізників були введені за "допомогу підсанкційним іранським і іракським авіакомпаніям через надання їм літаків і послуг".

Так, авіакомпанія Khors передала Caspian Air в лізинг вироблений в США літак разом з як мінімум одним членом екіпажу, а також надала матеріальну підтримку Al-Naser Airlines через лізинг окремого повітряного судна, йдеться в повідомленні Мінфіну. За ті ж послуги, надані Caspian Air і Al-Naser Airlines, під санкції підпала і Dart Airlines.

Крім того, Khors продала кілька літаків іранської Mahan Air, отримавши за це "мільйони доларів", стверджує міністерство. Літаки були куплені безпосередньо у виробників.

Caspian Air була внесена до списку санкцій у 2014 році за транспортування бійців "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) і їх озброєння з Ірану до Сирії. Al-Naser Airlines потрапила під санкції за передачу як мінімум восьми Airbus A340 і одного Airbus A320 іншій іранській компанії, що потрапила під санкції за співпрацю з КВІР - Mahan Air.

Введені обмеження заморожують будь-які активи зазначених компаній в США і забороняють вести бізнес з американцями.

Одночасно з цим США внесли до списку санкцій сім громадян Ірану і два підприємства, які Мінфін підозрює в причетності до кібератак і в допомозі в розвитку ядерної програми Тегерана.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент пообіцяв бізнесу зупинити "маски-шоу" за умови добровільного передання документів

Бойовики в зоні АТО в четвер проявляли мінімальну активність, але двох українських військових поранено

Ніколаєнко: Приїзд до України керівництва МВФ - це візит до пацієнта в реанімацію

МВФ ще не визначився з датою прибуття місії до Києва

Затриманому напередодні депутату Київради повідомлено про підозру

ОСТАННЄ

США поставить в Україну чергову партію "Хаммерів"

Помічник нардепа в Закарпатській області отримав від бізнесмена 150 тис. грн за тиск на слідчого

Держбюджет Естонії вперше перевищить 10 млрд євро

До південного узбережжя Мексики наближається ураган "Макс"

Під час вибуху на військовій базі в США постраждали 15 військовослужбовців

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Гейнеры
РЕКЛАМА