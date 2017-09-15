Події

14:02 15.09.2017

Київ готовий направити мовну статтю закону про освіту на експертизу до Ради Європи

Україна готова направити до Ради Європи на експертизу мовну статтю закону про освіту, щоб підтвердити відсутність порушень міжнародних зобов'язань, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Л.Гриневич повідомила журналістам після зустрічі з послами іноземних держав у Міністерстві закордонних справ України в п'ятницю вдень.

Вона також висловила сподівання, що президент України Петро Порошенко підпише закон "Про освіту", доки триватиме експертиза мовної статті.

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