Київ готовий направити мовну статтю закону про освіту на експертизу до Ради Європи

Україна готова направити до Ради Європи на експертизу мовну статтю закону про освіту, щоб підтвердити відсутність порушень міжнародних зобов'язань, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Л.Гриневич повідомила журналістам після зустрічі з послами іноземних держав у Міністерстві закордонних справ України в п'ятницю вдень.

Вона також висловила сподівання, що президент України Петро Порошенко підпише закон "Про освіту", доки триватиме експертиза мовної статті.