Україні потрібно активніше просувати ідею надання США летального озброєння із залученням діаспори

Україні необхідно підвищити активність просування ідеї надання їй летального озброєння з боку США та активніше залучати до цього процесу українську діаспору, заявив колишній посол США в ООН Джон Болтон.

"Україна має представити свою позицію в Адміністрації президента (США - ІФ.), у Конгресі, і, сподіватимемося, це переконає людей, що допомога летальним озброєнням необхідна", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві в п'ятницю.

Д.Болтон зазначив, що важливу роль у просуванні теми надання Україні летального озброєння може відіграти українська діаспора в США.

"Як і з усім іншим, в США необхідно звернути на це увагу. Зараз ви змагаєтеся з Північною Кореєю, тому вам необхідно підвищити рівень активності і видимості питання, зробити його більш зрозумілим. Такі дії потребують більшої активності українських дипломатів, більшої активності американських громадян, можливо українського походження ", - сказав екс-посол США в ООН.