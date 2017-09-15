Siemens припинив постачання обладнання для модернізації ГТС України через тиск Росії

Компанія Siemens під тиском РФ відмовилася від продовження постачання обладнання для модернізації української газотранспортної системи (ГТС), заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Перші компресори вже привезли, це були компресори Siemens. Але потім подзвонили Siemens і сказали, що якщо ми ще привеземо, то ми втратимо російський ринок", - сказав глава "Нафтогазу" на 14-й щорічній конференції YES в Києві в п'ятницю.

За його словами, компанії довелося звертатися до General Electric для нових поставок.