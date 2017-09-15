Події

20:28 15.09.2017

У Києві відкрито мартиролог загиблих воїнів АТО

Усередині Московських воріт Старої Печерської фортеці в Печерському районі м.Києві в п'ятницю почав роботу мультимедійний проект - мартиролог - список загиблих воїнів антитерористичної операції.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, проект створений зусиллями Національного музею історії України у Другій світовій війні. Мартиролог буде працювати щодня.

"Жителі Києва і багатьох інших міст України живуть в умовах безпеки відсутності пострілів на вулицях лише завдяки тому, що на сході України справжні герої захищають нашу землю. На жаль, іноді - ціною власного життя. Дуже важливо, якби відважних хлопців, які загинули на сході, пам'ятали не тільки їх сім'ї і близькі, а й всі ми", - сказав під час відкриття заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

За його словами, столична влада має намір сприяти відкриттю таких пам'яток і підтримувати їх у належному вигляді.

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