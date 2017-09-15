Тіллерсон заявив про загрозу демократіям від країн, подібних Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що "такі країни, як Росія", атакують "фундаментальні основи" своїх "демократичних сусідів" і втручаються в їх "чесні і вільні" вибори. Про це він сказав, коли виступав у Вашингтоні перед міністерською зустріччю Спільноти демократій. Відповідне повідомлення опублікувала на своїй сторінці в Twitter прес-служба Держдепартаменту.

Тіллерсон розповів, що США підтримує своїх "демократичних партнерів" і працює разом з ними, щоб оберігати демократію від втручання.

У грудні 2016 року США звинуватили Росію у втручанні у вибори американського президента. Після цього тодішній глава держави Сполучених Штатів Барак Обама вислав з країни 35 російських дипломатів і позбавив російську дипмісію двох заміських резиденцій в Вашингтоні і Нью-Йорку.

Для розслідування передбачуваного російського втручання в американську передвиборчу кампанію в США був призначений спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Президент США Дональд Трамп вважає розслідування про російське втручання в американські вибори "фальшивої історією, принизливою ​​для країни". Він вважає надану американськими демократами інформацію з даної теми "повністю сфабрикованою". За його словами, демократи роблять це, що виправдати "найбільшу поразку в історії" політики США.

Соцмережа Facebook 6 вересня оприлюднила заяву, в якій директор з інформаційної безпеки компанії Алекс Стамос заявив про можливу причетність Росії до закупівлі політичної реклами з метою поширення повідомлень і оголошень, для того, щоб вплинути на позицію виборців під час передвиборної кампанії в США.