Суд у Львові обирає запобіжний захід Сакварелідзе

Галицький районний суд Львова в п'ятницю ввечері приступив до обрання запобіжного заходу члену партії "Рух нових сил", соратнику лідера цієї партії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Відповідне відео із зали суду розміщено на сторінці партії "Рух нових сил" в Фейсбуці.

Д.Сакварелідзе, звертаючись до судді, закликав його не обирати ніякого запобіжного заходу, запевнивши, що буде з'являтися до суду і до слідчого, давати показання.

До суду прибули деякі народні депутати України та активісти.

Як повідомлялося 14 вересня Д.Сакварелідзе оголосили про підозру у вчиненні низки правопорушень у зв'язку з подіями на українсько-польському кордоні 10 вересня. Згідно з озвученою правоохоронцем інформацією, Д.Сакварелідзе підозрюється в скоєнні правопорушень, передбачених ст.293 (групове порушення громадського порядку), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

15 вересня прокуратура заявила, що має намір клопотати про обрання Д.Сакварелідзе запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на судовому засіданні 18 вересня.