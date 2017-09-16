У Великобританії підняли рівень терористичної загрози, військовим наказано патрулювати вулиці міст
Прем'єр Великобританії Тереза Мей оголосила про рішення підняти рівень терористичної загрози в країні, повідомляють в п'ятницю ввечері місцеві ЗМІ.
До сих пір загроза оцінювалася як "значна", однак відтепер буде вважатися "першорядною".
У зв'язку з цим військовослужбовцям наказано найближчими днями проводити патрулювання вулиць міст.
Раніше в п'ятницю в результаті вибуху на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні постраждали не менше 29 осіб. У поліції Лондона кваліфікували випадок, що стався, як теракт і заявили, що в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.