Події

08:13 16.09.2017

У Великобританії підняли рівень терористичної загрози, військовим наказано патрулювати вулиці міст

Прем'єр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила про рішення підняти рівень терористичної загрози в країні, повідомляють в п'ятницю ввечері місцеві ЗМІ.

До сих пір загроза оцінювалася як "значна", однак відтепер буде вважатися "першорядною".

У зв'язку з цим військовослужбовцям наказано найближчими днями проводити патрулювання вулиць міст.

Раніше в п'ятницю в результаті вибуху на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні постраждали не менше 29 осіб. У поліції Лондона кваліфікували випадок, що стався, як теракт і заявили, що в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.

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