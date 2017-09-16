Події

08:18 16.09.2017

Затриманому аудитору "Укрзалізниці" Джакелі Вахтангі обрано запобіжний захід

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави першому заступнику начальника департаменту аудиту і контролю ПАТ "Укрзалізниця" Джакелі Вахтангі, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці аудитора "Укрзалізниці "В.Джакелі з альтернативою внесення застави в сумі 1,4 млн грн", - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомлялося, оперативники Служби безпеки України затримали в середу першого заступника начальника департаменту аудиту і контролю ПАТ "Укрзалізниця" Джакелі Вахтангі в момент отримання великого хабара, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

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