Україна не має наміру обмежувати експорт м'яса – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Україна не планує обмежувати експорт м'яса.

"Я взагалі не вважаю, що необхідно обмежувати, я вважаю, що навпаки – потрібно розвивати. Якщо є попит на м'ясо, отже, ми повинні робити", – сказав він журналістам в кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу, відповідаючи на запитання про те, чи має намір Україна обмежувати експорт м'яса.

Прем'єр зазначив, що збільшення виробництва дасть змогу збільшити кількість робочих місць.

Як повідомлялося, 8 вересня В.Гройсман заявив про очікуване швидке зниження цін на м'ясну продукцію.

"Наголошую: наше з вами завдання – у 2018 році розпочати нарощувати в країні потужності тваринницького комплексу, тваринництва, птахівництва. Сьогодні ми реально серйозний експортер. Наше завдання – досягти, і, думаю, в найближчі буквально тижні, досягнемо зниження ціни на м'ясопродукти в країні", – сказав прем'єр під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Згідно з даними Держстату, споживчі ціни в Україні в серпні знизилися на 0,1%, проте в річному вимірі (проти аналогічного періоду минулого року) інфляція прискорилася до 16,2%, а з початку року становила 8,1%.

Уряд наприкінці травня погіршив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 11,2%.

Зростання споживчих цін в Україні у 2016 році сповільнилося до 12,4% до 43,3% у 2015 році і 24,9% у 2014 році, співпавши із прогнозами Нацбанку й уряду.