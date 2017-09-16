Події

13:31 16.09.2017

Україна планує у 2018-2019 роках залучати приблизно по $2 млрд на зовнішніх ринках

Проект державного бюджету України на 2018 рік передбачає зовнішні запозичення в обсязі близько $2 млрд, що відповідає програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Ми плануємо наступного року, і це є в програмі з МВФ, (залучити) на ринках зовнішніх запозичень близько $2 млрд. І у 2019 році також ще $2 млрд", – сказав він журналістам у Києві в суботу в кулуарах 14-ї щорічної конференції YES.

"Це наші орієнтири. Звісно, суми можуть відрізнятися", – додав міністр.

Коментуючи підсумки роад-шоу нових єврооблігацій, за рахунок розміщення яких Україна планує частково викупити єврооблігації з погашенням у 2019-2020 роках, О.Данилюк зазначив, що юридично поки що не має права нічого коментувати.

"Ми окремо зробимо прес-конференцію, оскільки це надзвичайна подія для України. Те, що ми виходимо на зовнішні ринки, – це результат усіх тих реформ і трансформацій, що відбулися в Україні. Це позитивний меседж", – сказав глава Мінфіну.

Він нагадав, що востаннє Україна розміщувалася на зовнішньому ринку 7 років тому, і повідомив, що під час роад-шоу відбулися зустрічі з понад 150 інвесторами.

"Для нас вихід на ринок є важливим, тому що ми таким чином хочемо зменшити навантаження на бюджет, яке було накопичено в минулі роки. Борги, які ми зараз обслуговуємо, доволі дорогі для нас", – зазначив О.Данилюк.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України ввечері 7 вересня оголосило на веб-сайті Ірландської фондової біржі (ISE) про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 рр. за рахунок випуску нових цінних паперів. У рамках оферти Мінфін готовий викупити всі єврооблігації-2019, що перебувають в обігу. Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою $1,5 млрд за вирахуванням схвалених заявок з викуплення єврооблігацій-2019.

За даними міністерства, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу становить $1 млрд 822,243 млн, єврооблігацій-2020 – $1 млрд 779,837 млн.

Термін пропозиції закінчується 15 вересня о 22:00 за лондонським часом. Водночас дата і час можуть зазнати змін.

Цінні папери будуть викуповуватися за рахунок нових єврооблігацій, випуск яких буде анонсовано цього ж або наступного дня. Роад-шоу нових паперів проводилося з 11 по 15 вересня в основних фінансових центрах. Оголошення підсумків очікується в понеділок, 18 вересня.

Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.

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