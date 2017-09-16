Події

13:51 16.09.2017

Податковий комітет ВР протягом місяця має напрацювати новий законопроект про Службу фінрозслідувань – Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що комітет Верховної Ради з питань податкової політики має протягом місяця напрацювати новий законопроект про Службу фінансових розслідувань.

"Комітет протягом місяця напрацює новий закон про Службу фінансових розслідувань, і ми ліквідуємо економічні підрозділи СБУ, МВС, з ДФС – це боротьба, яку ми маємо виграти", – сказав він журналістам у кулуарах 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві у суботу.

Прем'єр зазначив, що має намір обговорити проект закону з представниками бізнесу.

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Інтерфакс-Україна
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