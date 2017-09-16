РФ виступила з ініціативою щодо миротворців через послідовний тиск США

Спеціальний представник Державного департаменту США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає, що причиною пропозиції Росії про введення миротворчої місії ООН на Донбас є послідовний тиск з боку, зокрема США, в тому числі за допомогою санкцій, актуалізації питання надання Україні оборонного озброєння і неможливості поліпшення відносини між США і РФ до врегулювання конфлікту.

"Я думаю, що тут кілька причин. Одна з них - наші розмови в Нормандському форматі про те, як ми можемо бути корисні. Статус-кво не добрий ні для кого. Статус-кво не стабільний і буде погіршуватися. Я думаю, що ви побачите це в контексті самого конфлікту, того як конфлікт розвивався в цьому році: ми бачимо санкції; ми бачимо обговорення питання надання Україні допомоги в сфері безпеки; ми бачимо стурбованість і прояснення інформації про залучення Росії в це все, президент Трамп, який говорить президенту Путіну, що відносини США і Росії не будуть поліпшуватися, поки це питання не буде вирішене", - сказав він журналістам на брифінгу в Києві в суботу, відповідаючи на питання про причини виходу РФ з ініціативою про миротворців ООН саме зараз.

За його словами, має місце і погіршення дипломатичних відносин між країнами.

"Я думаю, що комбінація всіх цих факторів створила ситуацію, коли варто постаратися врегулювати конфлікт. Я думаю, що Росія почала розуміти, що її вторгнення і окупація частини України призвели до того, що Україна стала більш об'єднаною, націоналістичною, західно-орієнтованою і антиросійською , ніж раніше. Це явно не те, чого Росія хотіла", - сказав К.Волкер.