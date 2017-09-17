В Атлантиці сформувався новий тропічний шторм "Марія"

Метеорологи відзначають пік сезону ураганів в Карибському басейні, який ознаменувався новим тропічним штормом під назвою "Марія", повідомляє в неділю агентство Associated Press.

Зараз його епіцентр знаходиться приблизно в тисячі кілометрів від Малих Антильських островів, швидкість вітру там сягає 85 кілометрів на годину, і, як очікується, він буде посилюватися.

"Марія" просувається зі швидкістю 31 км на годину і досягне півночі Карибських островів до вівторка. Під ударом можуть опинитися Антигуа і Барбуда, Сент-Кітс і Невіс, а також Монтсеррат, чиї території недавно постраждали від удару урагану "Ірма".

Крім "Марії", в Атлантичному океані зараз діє шторм "Лі", а також посилилися до урагану "Норма" і "Хосе".

Жертвами урагану "Ірма" на Карибах стали щонайменше 14 осіб.