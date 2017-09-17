У тбіліських школах учні на великій перерві отримають безкоштовно по яблуку

В Грузії в новому навчальному році в рамках проекту Міносвіти республіки щодо поліпшення стандартів шкільного харчування учням тбіліських шкіл на великих перервах роздаватимуть яблука.

"У школах повернуті великі перерви, які останнім часом були скорочені. Це рішення ми прийняли для того, щоб діти могли спокійно поїсти і відпочити. Під час великих перерв кожен учень безкоштовно отримає по одному яблуку", - заявив журналістам віце-прем'єр, міністр освіти і науки Грузії Олександр Джеджелава.

За його словами, на початковому етапі ця ініціатива торкнеться декількох шкіл в столиці, а потім пошириться і на регіони країни.

Міністр зазначив, що перед початком реалізації цього проекту були проведені консультації з лікарями. "Фахівці рекомендували пропонувати школярам саме яблука, оскільки цей фрукт гіпоалергенний і корисний абсолютно для всіх дітей", - сказав А.Джеджелава.

Кампанія по роздачі яблук є частиною масштабного проекту "Правила здорового життя", що реалізується міністерством у співпраці з Мінсільгоспом і Міністерством охорони здоров'я з метою забезпечення шкільних буфетів та їдалень здоровими продуктами.

З нинішнього навчального року в школах Грузії заборонено продавати шоколадки, снеки, газовану води і інші продукти, які, на думку експертів, шкодять здоров'ю підлітків.

Всього в Грузії 2085 публічних шкіл, які в цьому році взяли 575 тисяч учнів, в тому числі понад 56 тисяч першокласників, які отримали в подарунок від держави нетбуки та комплекти підручників. Безкоштовно також отримали підручники, з яких 60% нові, а 40% використані раніше, всі учні публічних шкіл країни.