РБ ООН на прохання США обговорить боротьбу зі зброєю масового знищення 21 вересня

Сполучені Штати ініціювали проведення засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 21 вересня, присвяченого боротьбі з поширенням зброї масового знищення (ЗМЗ), повідомило "Інтерфаксу" джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації.

"США вийшли в РБ ООН з ініціативою про проведення засідання Ради 21 вересня під час сегмента високого рівня 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого боротьбі з поширенням зброї масового знищення", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "Ефіопія як голова РБ ООН у вересні попередньо призначила засідання на 15:30 за нью-йоркським часом 21 вересня".

Очікується, що члени Ради "розглянуть хід виконання відповідних резолюцій РБ ООН, заходи щодо його поліпшення, а також практичні кроки щодо впливу на держави, що порушують дані рішення", відзначило джерело.