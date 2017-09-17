Події

11:06 17.09.2017

Білий дім спростував чутки про відмову Трампа виходити з Паризької угоди щодо клімату

Білий дім виступив зі спростуванням повідомлень ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп передумав виходити з Паризької угоди щодо клімату, повідомляє The Hill.

"Позиція Сполучених штатів щодо Паризької угоди не змінилася. Як абсолютно чітко дав зрозуміти президент, США вийдуть з неї, якщо нашій країні не буде запропоновано сприятливіших умов", – заявили в Білому домі.

Раніше в суботу видання Wall Street Journal повідомило про те, що адміністрація Д.Трампа пом'якшила своє ставлення до угоди. За відомостями джерела, на яке посилається газета, США намагаються узгодити вигідні для себе умови, які дали б змогу їм не виходити з договору в його нинішній редакції.

Вихід з угоди був однією з основних передвиборчих обіцянок Д.Трампа. На думку президента, поточна редакція документа обмежує промисловість Сполучених Штатів і невигідна їм. США мали намір порушити питання про редагування угоди.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні АТО впав російський безпілотник "Орлан"

Бойовики за добу 35 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат серед українських військових немає

Навіть якщо Росія виконає Мінські угоди, санкції через Крим залишаться в силі

Луценко за наявності 50 антикорупційних суддів збирається повернути країну до нормального життя

Волкер планує зустрітися з Сурковим в жовтні і обговорити питання безпеки і територіальної цілісності України

ОСТАННЄ

У Міноборони підтвердили інформацію про відсутність втрат у зоні АТО і 35 обстрілів із боку бойовиків

Одеса допоможе сім'ям загиблих і постраждалих у пожежі дітей

Лондонська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт у лондонському метро

У неділю оберуть запобіжний захід двом підозрюваним у справі про пожежу в дитячому таборі Одеси

Легковий автомобіль на повній швидкості врізався в машину дорожньої служби в Києві

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА