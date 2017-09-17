Білий дім спростував чутки про відмову Трампа виходити з Паризької угоди щодо клімату

Білий дім виступив зі спростуванням повідомлень ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп передумав виходити з Паризької угоди щодо клімату, повідомляє The Hill.

"Позиція Сполучених штатів щодо Паризької угоди не змінилася. Як абсолютно чітко дав зрозуміти президент, США вийдуть з неї, якщо нашій країні не буде запропоновано сприятливіших умов", – заявили в Білому домі.

Раніше в суботу видання Wall Street Journal повідомило про те, що адміністрація Д.Трампа пом'якшила своє ставлення до угоди. За відомостями джерела, на яке посилається газета, США намагаються узгодити вигідні для себе умови, які дали б змогу їм не виходити з договору в його нинішній редакції.

Вихід з угоди був однією з основних передвиборчих обіцянок Д.Трампа. На думку президента, поточна редакція документа обмежує промисловість Сполучених Штатів і невигідна їм. США мали намір порушити питання про редагування угоди.