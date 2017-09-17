Події

13:38 17.09.2017

Одеса допоможе сім'ям загиблих і постраждалих у пожежі дітей

Влада Одеси надасть матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих від пожежі в дитячому таборі "Вікторія", повідомив у ході зустрічі з батьками дітей мер Одеси Геннадій Труханов.

Зокрема, сім'ї загиблих отримають по 200 тис. грн, також їм компенсують усі витрати на похорон. Сім'ї постраждалих отримають по 100 тис. грн. Сім'ї інших дітей, які відпочивали в згорілому корпусі, отримають по 20 тис. грн.

При цьому мер зазначив, що до нього звернулася велика кількість підприємців міста, що запропонували свою допомогу. І якщо дітям або сім'ям надалі буде потрібно якась реабілітація або спеціальна допомога, її теж зроблять.

Крім того, Г.Труханов пообіцяв незалежне та об'єктивне розслідування інциденту і відповідальність для всіх причетних. "Повинні понести покарання абсолютно всі", - заявив він, додавши, що не знімає відповідальності і з себе.

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