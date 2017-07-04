МВФ не наполягатиме на проведенні земельної реформи - депутат

Земельна реформа не буде однією з основних для отримання чергового транша Міжнародного валютного фонду (МВФ), написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка").

"МВФ більше не буде наполягати на земельній реформі. Президент під час вояжу до Вашингтона проявив "чудеса дипломатії" та зняв це питання з порядку денного", - написав він.

За його словами, разом із командою однодумців він продовжить рухатися до запровадження повноцінного вільного ринку землі. Восени О.Мушак розраховує представити один базовий і п'ять супроводжувальних законів щодо земельної реформи.

"Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного, і Крістін Лагард (глава МВФ) погодилася", - сказало агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорів сторін у США.

За його словами, пункт про необхідність запуску ринку землі буде вилучено з меморандуму України та МВФ.

Як повідомлялося, меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів спочатку очікував його ухвалення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений у 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Водночас група із 55 народних депутатів, ініціатором якої став О.Мушак, направила до Конституційного Суду звернення щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Вони розраховують, що суд може ухвалити рішення восени.

Аграрні асоціації виступають за зняття обмежень на купівлю-продаж землі з 2024 року. На їхню думку, перед запуском ринку має бути повністю внесено та виправлено дані в Державному земельному кадастрі та Реєстрі прав на нерухоме майно, запущено програму пільгового кредитування фермерських господарств до 100 га, забезпечено виділення паїв колишнім і нинішнім працівникам держсільгосппідприємств, які не брали участі в розпаюванні земель.