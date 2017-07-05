У пов'язаного з сином Пшонки товариства вилучено 15 тис. га угідь на Київщині

Суд зобов'язав товариство, пов'язане з сином колишнього генерального прокурора України (2010-2014 рр.) Віктора Пшонки, повернути в державну власність мисливські угіддя площею понад 15 тис. га на території Фастівського району Київської області та визнав недійсним договір про умови ведення мисливського господарства, повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено за поданням прокуратури Київської області.

"Вказане товариство отримало мисливські угіддя з грубими порушеннями законодавчо визначеної процедури припинення права попереднього їх користувача - ДП "Фастівський лісгосп", а також за відсутності необхідних погоджень усіх землевласників та землекористувачів, які увійшли до меж мисливських угідь", - написав Ю.Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За його словами, нині зазначене судове рішення виконано в повному обсязі, що підтверджується актом державного виконавця Фастівського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області, у зв'язку з чим останнім винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.