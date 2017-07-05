Земля

13:39 05.07.2017

Держагентство з управління зоною відчуження передало в оренду 2 компаніям земділянки на 5 га в Чорнобильській зоні

Державне агентство з управління зоною відчуження передало в оренду ТОВ "Екосолар Інвест" (Вінниця) і "Солар Чорнобиль" (Київ) земельні ділянки в Чорнобильській зоні площею 3,4 га і 1,7 га відповідно під будівництво сонячних електростанцій, повідомляється у матеріалах, оприлюднених на урядовому веб-порталі.

Термін оренди - 49 років.

"Екосолар Інвест" отримала в користування бетонну площадку відстою автотранспорту в Чорнобилі, "Солар Чорнобиль" - частину бетонної площадки біля споруди "Розподільний пристрій 2-ї черги" у Прип'яті.

За даними Держагентства, "Екосолар Інвест" вже експлуатує одну сонячну електростанцію в Україні встановленою потужністю 3 МВт.

Згідно з даними Держреєстру, "Екосолар Інвест" належить Олександру Лабенському та Батимі Бабич. Син Б.Бабіч - Дмитро - раніше був депутатом Київської облради (фракція "Партії регіонів"), очолював Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Єдиним бенефіціаром "Солар Чорнобиль", згідно з даними Держреєстру, є Євген Варягін - колишній керівник проектів із сонячних електростанцій компанії Activ Solar (підконтрольній братам Клюєвим).

Водночас у Держагентстві з управління зоною відчуження стверджують, що "Солар Чорнобиль" є спільним проект консорціуму "Enerparc AG - Батьківщина Енержі Груп".

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