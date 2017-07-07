Земля

18:11 07.07.2017

Інформація про зелені зони Києва буде внесена до держземкадастру

Київська міська рада (Київрада) затвердила рішення про внесення до Державного земельного кадастру інформації про комунальні парки, сквери і зелені зони столиці.

Як повідомляє прес-служба Київради, відповідне рішення на пленарному засіданні в четвер підтримав 71 депутат.

"Мета рішення - чітке визначення зеленої зони і зелених насаджень як об'єкта цивільного права, визначення площ, меж та внесення інформації про зелені зони комунальної власності до держземкадастру. Це дозволить закріпити на нормативному рівні межі парків, скверів та зелених зон", - цитується в повідомленні автор проекту рішення, депутат фракції "Єдність" у Київраді Костянтин Яловий.

Згідно з повідомленням прес-служби Київської міськдержадміністрації (КМДА), таке рішення допоможе вберегти столичні комунальні зелені зони від забудови і скорочення їх територій.

Цим рішенням Київрада також закріпив на праві господарського відання за комунальним об'єднанням (КО) "Київзеленбуд" об'єкти благоустрою зеленого господарства, що перебувають на утриманні комунальних підприємств цього об'єднання.

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