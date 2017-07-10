Уряд України продовжить роботу над земельною реформою

Уряд Україна продовжить роботу над земельною реформою, незважаючи на інформацію про готовність Міжнародного валютного фонду (МВФ) виключити з умов виділення Україні наступного транша кредиту прийняття земельної реформи, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк на прес-конференції в Києві в понеділок.

"Що стосується МВФ. Я не маю інформації, якою хотів би поділитися. Не хотілося б коментувати чутки. Уряд продовжить працювати над земельним кадастром і ринком землі в тому ж темпі, в якому працював до новин про начебто зміну своєї позиції з боку МВФ", - повідомив він.

За словами М.Мартинюка, Мінагропрод нині проводить консультації з профільними бізнес-асоціаціями і зосереджений на напрацюванні, окрім законопроекту про обіг земель, законопроекту про гарантування фінансово-кредитної підтримки ринку землі.

"Законопроекти про обіг земель та фінансово-кредитної підтримки ми технічно будемо готові оприлюднити до серпня", - заявив перший заступник міністра.

Як повідомлялося з посиланням на близьке до переговорів джерело, МВФ висловив готовність залишити основною умовою для виділення наступного транша кредиту Україні ухвалення пенсійної реформи і виключити при цьому ухвалення земельної реформи.

Меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав, зокрема, ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів спочатку очікував його ухвалення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року. Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Водночас група з 55 народних депутатів, ініціатором якої став народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка"), направила до Конституційного Суду України звернення щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Аграрні асоціації виступають за зняття обмежень на купівлю-продаж землі з 2024 року. На їхню думку, перед запуском ринку має бути повністю внесено та виправлено дані в Державному земельному кадастрі та Реєстрі прав на нерухоме майно, запущено програму пільгового кредитування фермерських господарств до 100 га, забезпечено виділення паїв колишнім і нинішнім працівникам держсільгосппідприємств, які не брали участі в розпаюванні земель.

Місія МВФ, що працювала в травні 2017 року в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль. Проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна", близьке до переговорів української та американської сторін під час нещодавнього червневого візиту П.Порошенка до США, сказало: "Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного, і Крістін Лагард (глава МВФ) погодилася".

О.Мушак 4 липня на своїй сторінці у Facebook написав, що земельна реформа не буде однією з основних для отримання чергового транша МВФ.