Політика

12:56 23.12.2016

Гройсман закликає нардепів розглянути законопроект про спецконфіскацію у перші пленарні дні січня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на тому, щоб народні депутати України розглянули законопроект про стягнення на користь держави необґрунтованих активів у перші дні пленарних засідань Верховної Ради в січні 2017 року.

"Я вважаю і наполягаю на тому, щоб ми до цього питання повернулися в перші дні роботи парламенту в січні місяці. Маємо зібратися – я готовий взяти в цьому безпосередню участь – обговорити кожну статтю цього закону і прийняти важливе рішеннящо надать можливість повернути ці гроші. Досить спекулювати на цьому питанні. Скільки можна говорити про закони, не читаючи їх?" – сказав В. Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що уряд вніс до парламенту черговий законопроект про так звану спецконфіскацію. "Ми подали його в парламент. На жаль, з технічних причин не змогли його вчора розглянути", - сказав він.

За словами прем'єра, прийняття цього законопроекту надать змогу повернути в державний бюджет 1,5 млрд дол., отриманих злочинним шляхом колишніми високопоставленими чиновниками України.

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