Політика

11:19 24.12.2016

У США підписано "Глобальний акт Магнітського", що передбачає санкції за порушення прав людини в усьому світу

У рамках підписаного президентом США Бараком Обамою законопроекту з оборонної політики і бюджету на 2017 рік набуде чинності і "Глобальний акт про права людини імені Магнітського".

Він передбачає можливість введення американських санкцій проти громадян будь-якої іноземної держави за грубі порушення прав людини та корупцію. Закон може бути застосовано і щодо офіційних осіб.

Рішення про введення обмежувальних заходів прийматиме президент. Серед можливих санкцій - заборона на в'їзд в США і заморожування активів.

Під час розгляду законопроекту в конгресі обговорювалася пропозиція перейменувати його в "Глобальний акт про права людини", виключивши з назви ім'я Сергія Магнітського, оскільки закон не має причетності безпосередньо до Росії або до юриста С.Магнітського, що помер у московському СІЗО.

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