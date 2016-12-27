Климпуш-Цинцадзе розраховує на остаточне прийняття ЄС механізму припинення безвізового режиму у січні 2017

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що Європейський Союз зможе остаточно прийняти механізм призупинення безвізового режиму у січні 2017 р.

"Ми очікуємо механізму припинення, я так розумію, що в січні цей механізм остаточно буде прийнятий. Він вже повністю узгоджений нарешті, весь цей тріалог між усіма європейськими інституціями: Європейським парламентом, Європейською Радою та Європейською комісією - нарешті вони вирішили всі юридичні та бюрократичні перешкоди для узгодження цього механізму і в січні він буде проголосований", - сказала вона в ефірі 1+1 у вівторок уранці.

За словами І. Климпуш-Цинцадзе, після прийняття механізму призупинення буде прийнятий і сам безвізовий режим для України і Грузії, при цьому вона зазначила, що не береться прогнозувати, коли саме це може трапиться, хоч і сподівається, що це станеться дуже скоро.