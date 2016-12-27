Білорусь і Україна збудували міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента України Петра Порошенка з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, повідомила прес-служба глави держави.

"За період незалежності, нашим державам вдалося вибудувати міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва, засновану на відкритості, довірі і рівноправній взаємодії", - йдеться у привітанні.

О. Лукашенко висловив переконання, що і надалі братські білорусько-українські зв'язки зміцнюватимуться і розвиватимуться на благо народів обох країн.