Політика

11:44 27.12.2016

Білорусь і Україна збудували міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента України Петра Порошенка з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, повідомила прес-служба глави держави.

"За період незалежності, нашим державам вдалося вибудувати міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва, засновану на відкритості, довірі і рівноправній взаємодії", - йдеться у привітанні.

О. Лукашенко висловив переконання, що і надалі братські білорусько-українські зв'язки зміцнюватимуться і розвиватимуться на благо народів обох країн.

ВАЖЛИВЕ

Н.Савченко анонсувала свій новий політпроект "Громадська платформа "Руна" і представить його у вівторок у Львові

Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, і це питання принципу

У США підписано "Глобальний акт Магнітського", що передбачає санкції за порушення прав людини в усьому світу

Мінторг США вніс до санкційного списку ще 23 російські компанії з огляду на Україну

Мер Чернівців ініціює розпуск міськради

ОСТАННЄ

Климпуш-Цинцадзе розраховує на остаточне прийняття ЄС механізму припинення безвізового режиму у січні 2017

Любов Шипович залишила Одеську ОДА

Дипломати України і Ізраїлю домовилися узгодити графік контактів високого рівня на 2017 р.

НАЗК очікує пояснень від шести народних депутатів, які есвоєчасно подали декларації

Ізраїль має намір вжити у відповідь заходи проти ООН через резолюцію про поселенськудіяльність

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/21158/shalnoj-angel/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА