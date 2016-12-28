До Ради проходять 7 партій, у Порошенка і Тимошенко схожий президентський рейтинг - опитування

Партії "Батьківщина", "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшка, "Самопоміч", "Опозиційний блок", "За життя" і "Громадянська позиція" пройшли б у Верховну Раду в разі проведення дострокових парламентських виборів найближчим неділю.

Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 16-20 грудня 2016 року, ініціативу дострокового припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових виборів підтримують 46% респондентів. 36,6% опитаних висловилися проти цього.

У разі дострокових парламентських виборів у них мають намір узяти участь 63% опитаних.

Якщо такі вибори відбулися б найближчої неділі, до парламенту пройшли б сім партій. Ті респонденти, які готові брати участь у виборах підтримали б партію "Батьківщина" (11%), партію "Блок Петра Порошенка" (9,9%), "Опозиційний блок" (9%), Радикальну партію Олега Ляшка (7,8%), об'єднання "Самопоміч" (7,6%), партію "За життя" (5,7%), партію "Громадянська позиція" (5,4%).

Дострокове припинення повноважень президента і проведення позачергових президентських виборів підтримують 47% українців, не підтримують 37,9%. У голосуванні на позачергових президентських виборах готові взяти участь 65% респондентів.

Якби такі вибори відбулися найближчої неділі, за чинного главу держави Петра Порошенка проголосували б 11,9%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11,1%, за лідера парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка 8,4%.

Згідно з результатами опитування, 61,8% опитаних вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери, 27,5% вважають, що цілком достатньо наявних.

Основними політичними лідерами респонденти, маючи можливість назвати до п'яти прізвищ, вказали позафракційних народних депутатів Надію Савченко (11,4%) та Євгена Мураєва (7,9%), екс-голову Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі (10,8%), лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича (7,1%), лідера Радикальної партії Олега Ляшка (6,3%), голову антикорупційного комітету Єгора Соболєва (5,6%), лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко (5%).

Під час опитування,, проведеного у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2 тис 18 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Наразі у Верховній Раді представлені шість партій: БПП, "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка.