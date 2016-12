Обама перешкоджає ефективній передачі влади, вважає Трамп

Президент США Барак Обама створює перешкоди в процесі передання влади своєму наступнику, заявив у середу обраний президент країни Дональд Трамп.

"Я роблю все можливе, щоб не звертати уваги на численні провокаційні заяви президента Обами і на створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади. Але це не так!", - написав він у Twitter.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!