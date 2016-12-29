Київ закликає країни-члени ООН посилити тиск на РФ через порушення Москвою головних положень декларацій та конвенцій у сфері прав людини

МЗС України звертається із закликом до держав-членів ООН вжити подальші кроки з посилення тиску на Російську Федерацію у зв'язку з порушенням цією країною ключових положень низки декларацій і конвенцій у сфері забезпечення прав людини, зокрема продовженням незаконних затримань, тортур і репресій проти громадян України.

"Закликаємо держави-члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових положень Загальної декларації прав людини, Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання, Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Європейської конвенції із запобігання тортурам і нелюдяного або такого, що принижує гідність поводження або покарання, інших основних міжнародно-правових документів, а також нехтування вимог резолюції Генеральної асамблеї ООН A/C. 3/71/L. 26 "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", - йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій у четвер.

Зокрема, наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві, Росія продовжує практику застосування тортур та жорстокого поводження, незаконних затримань, обшуків, арештів і репресій проти громадян України.

"Росія продовжує практику систематичних необґрунтованих відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідування українських політичних в'язнів. Існують незаперечні свідчення щодо систематичного застосування стосовно громадян України, яких утримують на території Росії і на окупованих територіях, заборонених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску", - йдеться в оприлюдненому документі.

Останнім часом, інформують у МЗС, особливого загострення набула ситуація з громадянами України, які шахрайським шляхом були залучені до незаконні схеми по розповсюдженню наркотичних речовин на території РФ. "Фактично наслідками реалізації таких схем є залучення і втягування наших співвітчизників у протиправну діяльність на території РФ. Лише в цьому році в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу була засуджена майже тисяча наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких засновані на сфабрикованих матеріалах", - йдеться в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що зловмисні дії Кремля щодо українців набули такого непередбачуваного і загрозливого характеру, що "в Україні змушені застерігати співвітчизників від здійснення поїздок на територію Російської Федерації і на тимчасово окуповані нею українські території".

У документі також наголошується, що РФ продовжує ігнорувати взяті на себе в рамках Мінських домовленостей зобов'язання із обміну заручниками за принципом "всіх на всіх". Незважаючи на численні заклики України і міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити незаконно утримуваних і засуджених українців, російське керівництво продовжує "ганебну практику використання громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави".

Більш того, заявляють українські дипломати, кількість утримуваних за політичними мотивами в Росії українців не лише не зменшилася, а навпаки зросла і нині становить не менше 17 осіб. Також не менш 27 громадян України незаконно утримуються або переслідуються в окупованому Росією Криму.

"Хоча і в Україну повернулися шість бранців, їх кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: зараз нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта не менше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримані та заарештовані на окупованому Кримському півострові. Більше ста українців в жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької і Луганської областей", - йдеться в оприлюдненому документі.

МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без жодних додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування і репресій щодо наших співвітчизників.