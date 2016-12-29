Протидія російській агресії залишиться пріоритетом зовнішньої політики України

Пріоритетом зовнішньої політики України на 2017 рік залишиться протидія російській агресії, повідомила глава парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

"У 2016 році не вдалося відновити контроль над ділянкою українсько-російського кордону на сході України, також, на жаль, у рамках "нормандського формату", Мінського процесу ми не побачили конкретних зрушень, обстріли тривають. Тому ситуація на сході України та ті процеси, які відбуваються, залишаться важливими в 2017 році", - сказала вона на прес-конференції в четвер у Києві.

Г. Гопко також відзначила важливість парламентського контролю над сектором безпеки і оборони України. "Ми маємо законодавчо це прописати. Повинні бути звіти міністра оборони в парламенті, хоча б двічі на рік", - наголосила вона.

На її думку, також вкрай необхідний в 2017 році закон про дипломатичну службу, за яким зараз проходять консультації різного рівня. Також парламентарій очікує кілька кадрових змін у головних посольствах.

Крім того, Г. Гопко очікує візитів до України Папи Римського Франциска, новопризначеного державного секретаря США.

Вона також відзначила успіх в економічній площині зовнішньої політики, зокрема підписання угоди про Зону вільної торгівлі з Канадою, спорудження Держпідприємством "Антонов" літака Ан-132 для Саудівської Аравії, комерційний рейс з Праги (Чехія) в Перт (Австралія), вчинений вперше українським транспортним літаком «Мрія», а також кілька візитів високопоставлених осіб української держави в країни Азії та Африки для налагодження торгівлі.

Водночас Г. Гопко наголосила на відсутності стратегічного бачення економічного розвитку держави. "Якщо б чітко було визначено, яка у нас економіка, на якій стратегічній сфері ми робимо акцент відповідно ми б розуміли, які наші національні інтереси і дипломати мали б орієнтири в своїй діяльності", - зазначила парламентарій.