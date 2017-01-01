Політика

14:20 01.01.2017

У Швеції офіційно ввели в обіг нове слово - "трампізація"

Експерти в Швеції офіційно ввели в обіг нове слово, навіяне виступами обраного президента США Дональда Трампа, повідомляють французькі ЗМІ.

Йдеться про слово "Trumpifiering", яке можна перекласти як "трампізація".

Члени спеціальної ради з питань мови, що працює при міністерстві культури Швеції, пояснили, що це слово означає "публічний виступ у такому стилі, в якому мета - висловитися, щоб бути поміченим, не думаючи про наслідки і про факти".

Загалом, шведська рада з питань мови схвалила 43 нові слова, які "народилися" в 2016 році.

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