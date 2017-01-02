Обама виступить з прощальною промовою до американців 10 січня

Президент США Барак Обама оголосив про намір звернутися до нації з прощальною промовою 10 січня, повідомляє в понеділок американський телеканал Сі-Ен-Ен.

"Я сприймаю це як можливість подякувати всім вам за дивовижний час, відзначити зміни країни на краще за останні вісім років, а також поділитися думками про те, в якому напрямку нам потрібно йти далі", - наводить телеканал уривки із заяви глави держави.

"З 2009 року ми зіткнулися з багатьма труднощами, і вони зробили нас лише сильнішими", - зазначив американський президент.

Б. Обама наголосив, що його виступ є традицією, яку встановив Джордж Вашингтон понад 220 років тому.

Б. Обама офіційно передасть повноваження 45-му президентові США Дональду Трампу 20 січня 2017 року.