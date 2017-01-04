Порошенко привітав Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипвідносин України та КНР

Президент України Петро Порошенко привітав голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

"Упевнений, що головними надбаннями чвертьвікової історії взаємин наших держав є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою", - наводить слова П.Порошенка прес-служба президента України в середу вранці.

Глава Української держави нагадав про зустріч із лідером Китаю у Вашингтоні 1 квітня 2016 р. і ще раз висловив інтерес до продовження діалогу. "Глава держави зазначив, що був би радий вітати голову КНР Сі Цзіньпіна у Києві з державним візитом", - йдеться в повідомленні.

Президент побажав главі Китаю міцного здоров'я та невичерпної енергії, а дружньому китайському народу - миру і процвітання.