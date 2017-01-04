Політика

09:22 04.01.2017

Порошенко привітав Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипвідносин України та КНР

Президент України Петро Порошенко привітав голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

"Упевнений, що головними надбаннями чвертьвікової історії взаємин наших держав є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною Республікою", - наводить слова П.Порошенка прес-служба президента України в середу вранці.

Глава Української держави нагадав про зустріч із лідером Китаю у Вашингтоні 1 квітня 2016 р. і ще раз висловив інтерес до продовження діалогу. "Глава держави зазначив, що був би радий вітати голову КНР Сі Цзіньпіна у Києві з державним візитом", - йдеться в повідомленні.

Президент побажав главі Китаю міцного здоров'я та невичерпної енергії, а дружньому китайському народу - миру і процвітання.

ВАЖЛИВЕ

СММ ОБСЄ розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу - Курц

Дострокових виборів до ВР у 2017 році не буде - Парубій

США залишаються надійним партнером України, Київ має намір продовжити розвиток двосторонніх відносин - Порошенко

Обама виступить з прощальною промовою до американців 10 січня

Глава МЗС України і новий глава ОБСЄ відвідає Донецьку область 3-4 січня

ОСТАННЄ

Клімкін і Курц дійшли розуміння щодо необхідності посилення потенціалу СММ ОБСЄ

Маккейн після прибуття в Грузію обіцяв продовжити роботу для вжиття жорстких санкцій проти Росії"

Порошенко привітав початок головування Мальти в Раді ЄС

У Швеції офіційно ввели в обіг нове слово - "трампізація"

Трамп вважає чудовим ходом рішення РФ утриматися від реагування на нові американські санкції

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
тесты любовь
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА