СММ ОБСЄ розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу - Курц

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц переконаний, що СММ ОБСЄ і надалі виконуватиме свої функції у рамках діючого мандата, розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу й контролюватиме насамперед припинення бойових дій.

На брифінгу в Маріуполі в середу вранці він також наголосив на необхідності реалістичного підходу до можливостей місії. "Що стосується місії, я прошу вас реалістично підходити до цього питання, в ОБСЄ 57 країн-членів і рішення ухвалюють консенсусом", - сказав С.Курц, відповідаючи на запитання українського журналіста про можливість введення в Україну поліцейської місії ОБСЄ.

Він наголосив, що ОБСЄ робитиме все, "щоб місія діяла якомога ефективніше, здійснювала спостереження на всій території Донбасу, і щоб зусиллями місії було досягнуто повного припинення вогню".

"Необхідно і надалі провадити діалог і переговори. Але Мінські домовленості на сьогодні єдина база, документ, на підставі якого ми маємо діяти. І хоча мене не задовольняє стан виконання цих домовленостей, я маю сказати, що ситуація на момент їх підписання була гірша, ніж зараз. І могла бути ще гіршою, ніж зараз. Я не задоволений нинішнім статус-кво, але за відсутності іншого базового документа ми маємо виконувати "Мінськ", - заявив голова ОБСЄ.