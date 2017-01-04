Для виборів на Донбасі має минути кілька років після звільнення від окупанта - Тука

Після звільнення окупованих територій на Донбасі ще має минути два-три роки, перш ніж можна буде проводити вибори, повідомляє Еспресо.TV.

"Я підтримую офіційну позицію. Щонайменше два-три роки після звільнення має минути перед будь-якими виборами (на окупованих територіях Донбасу - ред.)", - сказав заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, не буде жодної трагедії, якщо протягом цих двох-трьох років на звільнених територіях Донбасу працюватимуть військово-цивільні адміністрації.