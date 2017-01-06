Політика

12:20 06.01.2017

Керрі вважає російські хакерські атаки серйозною проблемою і впевнений, що Обама правильно на них відреагував

Президент США Барак Обама вжив правильних заходів у відповідь на хакерські атаки, що відбулися під час передвиборчої кампанії, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Росія, заявив у четвер керівник американського Держдепу Джон Керрі.

"Ці (хакерські атаки - ІФ) були серйозною подією, і президент Обама відреагував відповідним чином", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, чи була реакція США достатньою.

Дж.Керрі наголосив, що не бачить причин ставити під сумнів висновки американських експертів і розвідслужб про те, що за атаками стоять саме хакери з РФ, і нагадав, що цю тему порушували під час контактів із Росією".

"Ви не знаєте про всі заходи, які схвалив президент (у відповідь на атаки - ІФ), а я не можу вам про це розповісти", - додав глава держдепу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня США ввели санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки. Крім того, Б.Обама прийняв рішення про низку секретних заходів у відповідь.

ВАЖЛИВЕ

Глава ЦРУ звинуватив Росію в спробах впливати на вибори в країнах Європи

Американські сенатори готують нові санкції проти РФ

В АП відповіли Пінчуку: Україна не відмовиться від інтеграції з ЄС і НАТО, Кримом торгувати не буде

Говорити про зняття санкцій із РФ можна лише після виконання Москвою Мінських домовленостей - Клімкін

СММ ОБСЄ розширюватиме зони свого контролю на всю територію Донбасу

ОСТАННЄ

Фріз готова влаштувати візит Ле Пен до України, зокрема до зони АТО

Звіт ОБСЄ про вибори до РФ може бути розцінений як спроба легалізувати анексію Криму – Гопко

СБУ надіслала до МЗС листа для погодження ініціативи про заборону в'їзду Марін Ле Пен в Україну

Для виборів на Донбасі має минути кілька років після звільнення від окупанта - Тука

Клімкін і Курц дійшли розуміння щодо необхідності посилення потенціалу СММ ОБСЄ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/78103/gadalka-prodavetc-kukol/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в евпатории
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА