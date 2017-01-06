Керрі вважає російські хакерські атаки серйозною проблемою і впевнений, що Обама правильно на них відреагував

Президент США Барак Обама вжив правильних заходів у відповідь на хакерські атаки, що відбулися під час передвиборчої кампанії, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Росія, заявив у четвер керівник американського Держдепу Джон Керрі.

"Ці (хакерські атаки - ІФ) були серйозною подією, і президент Обама відреагував відповідним чином", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, чи була реакція США достатньою.

Дж.Керрі наголосив, що не бачить причин ставити під сумнів висновки американських експертів і розвідслужб про те, що за атаками стоять саме хакери з РФ, і нагадав, що цю тему порушували під час контактів із Росією".

"Ви не знаєте про всі заходи, які схвалив президент (у відповідь на атаки - ІФ), а я не можу вам про це розповісти", - додав глава держдепу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня США ввели санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки. Крім того, Б.Обама прийняв рішення про низку секретних заходів у відповідь.