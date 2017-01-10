Політика

18:16 10.01.2017

Керрі заявляє, що США спонукали Європу відреагувати на українську кризу санкціями щодо РФ

Вашингтон вплинув на ЄС з тим, щоб Брюссель також відреагував антиросійськими санкціями у зв'язку з ситуацією на сході України, повідомив держсекретар США Джон Керрі.

"Ми спонукали Європу запровадити санкції (щодо Росії - ІФ). І ці санкції сильно вдарили по Росії, показавши їй на те, що вони (російська сторона - ІФ) мають заплатити за це. Нам вдалося продовжити їх у рамках зусиль, покликаних спонукати (Росію - ІФ) виконувати Мінські угоди", - сказав Дж.Керрі у вівторок у вашингтонському Інституті миру.

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