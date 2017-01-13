Мінінформполитики наприкінці березня має намір представити стратегію інформаційної реінтеграції Криму

Міністерство інформаційної політики України розробляє стратегію інформаційної реінтеграції Криму для вирішення комунікаційних завдань, заявила перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова.

"Це комунікаційна стратегія, це документ, який даватиме розуміння, якими месиджами розмовляти нам із трьома цільовими аудиторіями - світ, Крим та Україна. У контексті Криму, звичайно", - розповіла Е.Джапарова агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Києві.

Вона зазначила, що інформаційний аспект не подолає проблеми деокупації Криму, але вирішить комунікаційні завдання. За словами Е.Джапарової, важливо доносити кримчанам, що Україна не забула про Крим і робить кроки, щоб реінтегрувати цю територію.

Перший заступник міністра також вказала на необхідність мобілізувати населення та донести до громадян України, чому Крим такий важливий. "На сьогодні без Криму цілісної України немає, все починалося з Криму... ця війна на Донбасі, першим кроком до якої був Крим (окупація Криму Російською Федерацією - ІФ). Це усе пазли однієї картинки", - зазначила Е.Джапарова.

Вона також наголосила на важливості того, щоб інформувати світову спільноту про ситуацію в Криму та кроки України в цьому контексті.

"Необхідно зробити так, щоб Крим наблизити, тому що ми розуміємо, що питання Криму не може бути вирішене лише завдяки зусиллям України, без країн, які гарантували Україні безпеку, це країни Будапештського меморандуму... Інформаційний аспект в умовах гібридної війни є ключовим. Він не вирішить усього, але на сьогодні це єдиний ефективний спосіб захисту тих громадян України, які перебувають в окупації", - упевнена Е.Джапарова.

Вона зазначила, що якби правозахисники, журналісти та адвокати не говорили світу про порушення прав людини в Криму, "то це був би вже Північний Кавказ, люди б не десятками сиділи в СІЗО, а сотнями-тисячами, люди б не десятками зникали в Криму, а сотнями зникали".

На прес-конференції в п'ятницю в Києві Е.Джапарова повідомила, що стратегію інформаційної реінтеграції Криму буде презентовано навесні. "Ми цей документ представимо вже наприкінці березня. Відповідно до нього розроблятиметься план дій уряду - кожне міністерство відповідатиме за певний відрізок роботи з реалізації цієї стратегії", - розповіла вона.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року Кабінет Міністрів схвалив розробку стратегії інформаційної реінтеграції Криму. Стратегію буде розроблено до березня.