Обама радить не відправляти електронною поштою важливих даних, щоб не допустити витоку в ЗМІ

Президент США Барак Обама заявив, що не пересилає електронною поштою, якщо у нього є підстави не бажати їх публікації у ЗМІ.

"Моє правило щодо email таке: не відправляйте даних, якщо ви не хотіли б побачити їх публікацію в газетах", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Ен-Бі-Сі.

На його думку, кібербезпека - вкрай важлива для США тема, фахівці з боротьби проти хакерів поки не встигають за ними.

"Не тільки країни на кшталт Росії та Китаю, а й особи, що не мають причетності до держав, здатні з невеликими витратами впроваджуватися в серці нашого суспільства. І ця здатність розвивається швидше, ніж наше вміння протистояти хакерам", - сказав він.

Б.Обама вважає, що США потерпають від кібератак більше за інші країни, оскільки активніше використовують кіберпростір.

"Наша проблема в тому, що ми більш уразливі, оскільки ми активніше за інших застосовуємо кібертехнології", - пояснив президент США.

Тема використання електронної пошти офіційними особами у США стала особливо актуальною під час нещодавньої передвиборчої кампанії: Дональд Трамп, що переміг на виборах, регулярно звинувачував свою суперницю - Гілларі Клінтон - у використанні незахищеної приватної електронної пошти для пересилки секретних документів під час роботи на посаді держсекретаря США. Крім того, хакери минулого року атакували сервери Демократичного національного комітету, в результаті чого отримали доступ до листів, які згодом були передані ЗМІ. В цих атаках влада США звинувачують Росію.